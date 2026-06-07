Mundial 2026 Ecuador golea a Guatemala a una semana de debutar en el Mundial 2026 Se impuso claramente en partido de preparación previo a su vital duelo del Grupo E contra Costa de Marfil.

Video Ecuador golea a Guatemala a una semana de su debut en el Mundial 2026

A una semana de su debut en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil, Ecuador se impuso 3-0 a Guatemala en duelo amistoso celebrado en Columbus, Ohio.

Los tantos del partido fueron obra de Jordy Caicedo, a los 19 minutos de penal, de Nilson Angulo, a los 73, y de Pervis Estupiñán, a los 78. El conjunto sudamericano se impuso con cierta claridad al cuadro dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena.

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Las acciones iniciaron tarde, unos 15 minutos, primero porque a la hora señalada no habián saltado los jugadores al terreno de juego y después porque Hagen, el portero de Guatemala debió cambiarse la camiseta poque el color que portaba se parecía al de Ecuador.

Los de Sebastián Beccacece dominaron desde el primer minuto y los chapines entendieron a la perfección su papel de sparring, y no golpearon de más al rival. Aunque cometieron penal para la anotación de Caicedo.

Todavía en la primera mitad, Jeremy Arévalo le pegó a uno de los postes.

Y la segunda parte vino acompañada de muchos cambios y de los goles de Angulo y Estupiñán.

Ecuador tuvo una buena práctica e hizo, finalmente rodar a una buena cantidad de sus jugadores para ponerlos a punto para sus duelos del Grupo E ante Alemania, Costa de Marfil y Curazao.