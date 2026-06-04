Corea del Sur 2026 Corea del Sur se impone a El Salvador en partido de preparación Con golazo Dong-Gyeong Lee, la selección asiática derrota 1-0 a El Salvador de cara a la Copa del Mundo donde enfrentará a México.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Corea liga victorias. Imagen De X de La Selecta.

Corea del Sur sigue con su preparación de cara a la Copa del Mundo y esta tarde en Utah derrotó 1-0 a El Salvador. El cuadro asiático se enfrentó a rival de la Concacaf, ya que se ubica en el Grupo A al lado de México y la República Chequia.

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Al minuto 57 un tiro directo de Dong-Gyeong Lee cobrado de forma magistral, fue suficiente para superar a los centroamericanos, que no avanzaron a la justa mundialista.

Con el resultado, Corea del Sur liga par de triunfos de cara al evento futbolístico. En las imágenes se observa a un cuadro asiático que llegó en varias oportunidades al área rival, pero solo en una ocasión concretó con el golazo arriba mencionado.