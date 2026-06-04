    Corea del Sur 2026

    Corea del Sur se impone a El Salvador en partido de preparación

    Con golazo Dong-Gyeong Lee, la selección asiática derrota 1-0 a El Salvador de cara a la Copa del Mundo donde enfrentará a México.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Corea liga victorias.
    Corea liga victorias.
    Imagen De X de La Selecta.

    Corea del Sur sigue con su preparación de cara a la Copa del Mundo y esta tarde en Utah derrotó 1-0 a El Salvador. El cuadro asiático se enfrentó a rival de la Concacaf, ya que se ubica en el Grupo A al lado de México y la República Chequia.

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    Al minuto 57 un tiro directo de Dong-Gyeong Lee cobrado de forma magistral, fue suficiente para superar a los centroamericanos, que no avanzaron a la justa mundialista.

    Con el resultado, Corea del Sur liga par de triunfos de cara al evento futbolístico. En las imágenes se observa a un cuadro asiático que llegó en varias oportunidades al área rival, pero solo en una ocasión concretó con el golazo arriba mencionado.

    Corea del Sur debuta en la Copa del Mundo ante la República Chequia y posteriormente se medirá a México en el estadio de Guadalajara.

    El cuadro asiático cierra la primer fase del Mundial enfrentando a Sudáfrica.

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