Corea del Sur 2026 Selección de Corea del Sur tendrá primas millonarias para el Mundial 2026 El presidente de la KFA, Chung Mong-kyu, anunció la medida en las últimas horas a los futbolistas.

Video Rival de México pierde a jugador clave previo al Mundial 2026

La selección de Corea del Sur que jugará el Mundial 2026 por doceava ocasión, recibió grandes noticias en las últimas horas sobre su rendimiento en el torneo.

Chung Mong-kyu, presidente de la Asociación Coreana de Futbol, anunció un bono adicional como prima económica a los jugadores de cara al Mundial 2026.

PUBLICIDAD

De acuerdo a información dada a conocer en las últimas horas, el dinero saldrá directamente del directivo y no será del presupuesto de la Asociación Coreana de Futbol.

El bono que se ha decidido otorgar es por ronda a la que avance dentro de la Copa del Mundo el cuadro asiático, que va extra a lo que ya se acordó previamente con los capitanes.

Las primas económicas en Corea del Sur para el Mundial 2026



La Asociación Coreana de Futbol comunicó que las primas económicas a los jugadores acordadas son de 20 mil dólares a cada jugador por triunfo en la Fase de Grupos.

Cabe recordar que la selección de Corea del Sur está en el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Chequia, por lo que tendrá su base de campamento en Guadalajara, al tener dos partidos en esa ciudad dentro de la Copa del Mundo.

La otra prima acordada es el pago de 32,500 dólares si logran la victoria en la ronda de Dieciseisavos de Final, además de que se les otorgará por su participación la cantidad de 32,500 dólares por asistir y de 65 mil dólares por avanzar a las siguientes fases.

El bono que otorgará el presidente Chung Mong-kyu de su propio bolsillo es grupal y quedó de la siguiente manera: 650 mil dólares por pasar a Dieciseisavos de Final, 1.3 millones de dólares por clasificar a Octavos de Final y de 1.95 millones de dólares por llegar a los Cuartos de Final.