Liga MX Cristian Borja se lesiona con América y compromete a Selección de Colombia El futbolista de las Águilas se lleva fuerte golpe en su rodilla derecha, tras choque con Rodrigo López y sale en el carrito de las desgracias.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Atención: Cristian Borja sale lesionado del América vs. Pumas, ¿en riesgo el Mundial?

Al minuto 43 en una escapada del cuadro Universitario, Rodrigo López se impacta con Dourado y el futbolista de Pumas cae encima de la rodilla derecha de Cristian Borja, provocándole un intenso dolor en su articulación.

El árbitro al percatarse de la jugada dejó correr el esférico y segundos después esta acción se convirtió en el segundo gol de los Universitarios, tras una mala salida de Rodolfo Cota y el acierto de Uriel Antura, que encontró el esférico, tras el mal rechace del arquero.

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Cristian Borja no pudo seguir en el encuentro al tener que abandonar el partido en el carrito de la asistencia médica, por lo que se encienden las alarmas en la Selección de Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo 2026.

Video Mundial 2026: Cristian Borja abandona en ambulancia el América vs. Pumas de Liguilla

Horas cruciales para Cristian Borja

Será en las próximas horas o días cuando se determine la gravedad de la lesión el jugador cafetalero. De entrada, el próximo partido del América es en ocho días, en el encuentro de vuelta ante los Auriazules en Ciudad Universitaria.

El Mundial arranca en 49 días y el futuro de Borja es una incógnita al no poder seguir en el partido e incluso se mostraron imágenes en donde el jugador no podía plantar su extremidad en la superficie, lo que habla de la gravedad del choque.