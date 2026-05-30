Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Bosnia y Herzegovina La Selección de Bosnia y Herzegovina tiene su pasado en Yugoslavia, pero bajo su nombre político actual también cuenta con antecedentes en Mundiales.

Video Bosnia y Herzegovina, primera selección en dar su lista final para el Mundial 2026

Luego de clasificar por la vía de los Playoffs de la UEFA, donde eliminó a la favorita Italia, la Selección de Bosnia y Herzegovina se instaló dentro del Grupo B, donde se medirá a uno de los anfitriones, el combinado canadiense.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

Si bien la Selección de Bosnia y Herzegovina no cuenta con títulos en su palmarés dentro de la historia de los Mundiales, participó en tres antes del Mundial 2026; lo hizo en el primer Mundial, el de Uruguay 1930 y luego hasta Italia 1990.

Ya como Bosnia y Herzegovina jugó en el Mundial Brasil 2014 donde se quedó en Fase de Grupos tras ser superado por Argentina y Nigeria. Ahora, vuelve a la justa veraniega tras dos ediciones ausentes y por segunda ocasión jugará en el Continente Americano.

En la Eurocopa no ha destacado y en la UEFA Nations League llegó a descender de la Liga A a la Liga B, por lo que su participación en el Mundial 2026 parece ser la vitrina perfecta para dar una nueva sorpresa luego de su clasificación a costa de La Azzurra.