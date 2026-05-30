Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Bosnia y Herzegovina
La Selección de Bosnia y Herzegovina tiene su pasado en Yugoslavia, pero bajo su nombre político actual también cuenta con antecedentes en Mundiales.
La Selección de Bosnia y Herzegovina regresa a una Copa del Mundo de la FIFA luego de que su última participación fuera en Brasil 2014, ahora lo hace bajo un formato distinto con 48 selecciones participantes para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.
Luego de clasificar por la vía de los Playoffs de la UEFA, donde eliminó a la favorita Italia, la Selección de Bosnia y Herzegovina se instaló dentro del Grupo B, donde se medirá a uno de los anfitriones, el combinado canadiense.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE BOSNIA Y HERZEGOVINA
Si bien la Selección de Bosnia y Herzegovina no cuenta con títulos en su palmarés dentro de la historia de los Mundiales, participó en tres antes del Mundial 2026; lo hizo en el primer Mundial, el de Uruguay 1930 y luego hasta Italia 1990.
Ya como Bosnia y Herzegovina jugó en el Mundial Brasil 2014 donde se quedó en Fase de Grupos tras ser superado por Argentina y Nigeria. Ahora, vuelve a la justa veraniega tras dos ediciones ausentes y por segunda ocasión jugará en el Continente Americano.
En la Eurocopa no ha destacado y en la UEFA Nations League llegó a descender de la Liga A a la Liga B, por lo que su participación en el Mundial 2026 parece ser la vitrina perfecta para dar una nueva sorpresa luego de su clasificación a costa de La Azzurra.
- Copa del Mundo: Ninguno
- Eurocopa: Ninguno
- UEFA Nations League: Ninguno