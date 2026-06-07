Argentina 2026 Ponen canción de 'Bombón asesino' y no himno de Argentina en amistoso El estadio Kyle Field, en Texas, tuvo una confusión en el momento previo al arranque del partido.



Video Ponen "Bombón asesino" en lugar del himno de Argentina en Texas

Ninel Conde, con su canción ' Bombón asesino', se volvió tendencia previo al Mundial 2026 debido a un error en el triunfo de Argentina ante Honduras en partido amistoso jugado en Texas este pasado sábado 6 de junio.

La gente de la organización del Kyle Field tuvo una confusión en la previa de este compromiso en Texas, que hizo que la cantante mexicana fuera trendig topic en la red social de X.

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El insólito error con Argentina y el 'Bombón asesino'



En los minutos previos para la ceremonia de los himnos nacionales, Honduras empezó y no hubo problema con el audio, pero todo cambió al momento de ser el turno de Argentina,

Con Lionel Messi en la banca, sin jugar el compromiso, empezó a sonar en el estadio en Texas la canción de 'Bombón asesino', que rápidamente hizo recordar a varios a la cantante Ninel Conde.

Sin embargo, la versión que estaba en el audio era de la agrupación Los Palmeras, grupo argentino de cumbia santafesina, que tiene sus inicios desde la década de los 70s, autores de la versión original.

La inesperada melodía causó confusión entre los jugadores que ya estaban abrazados para cantar su himono nacional y uno que otro soltó una ligera sonrisa por este hecho vivido.

Argentina jugará un último partido amistoso ante Islandia previo a a lo que será su debut en el Mundial 2026 ante Argelia el martes 16 de junio en el Estadio Kansas City.