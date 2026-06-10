Argentina 2026 Messi vive emotivo momento tras enfrentar a hijo de excompañero del Barcelona El delantero argentino se enfrentó a Daniel Gudjhonsen, hijo del mítico delantero islandés con el que compartió vestidor en el Barcelona.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Messi se enfrenta a hijo de excompañero del Barcelona y vive emotivo momento

Lionel Messi protagonizó un momento más que emotivo tras el amistoso que disputaron Argentina e Islandia, pues al fina del juego se le acercó Daniel Gudjohnsen, hijo de Eidur Gudjohnsen, leyenda del ataque islandés y con quien llegó a compartir vestuario hace más de una década.

Messi y Eidur Gudjohnsen fueron compañeros en el Barcelona entre 2006 y 2009 llegando a formar una buena dupla en ataque cuando fueron requeridos y ahora el hijo lo encontró en una cancha de futbol.

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En las imágenes vistas al final del partido se observa la sorpresa de Messi tras intercambiar palabras con el joven islandés quien se le acercó. Tras la conversación ambos se fundieron en un gran abrazo.

¿QUÉ DIJO MESSI TRAS ENCONTRAR AL HIJO DE GUDJOHNSEN?

El momento no pasó desapercibido para las cámaras y al ser cuestionado por los medios el delantero argentino aceptó que no lo había reconocido en principio, pues Daniel era muy pequeño cuando coincidieron.

"Me dijo 'te acuerdas quien soy' y la verdad me sorprendió que era hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo, era chiquito. Recuerdo haberlo cruzado en el entrenamiento, pero no me acordaba era muy chico", expresó.