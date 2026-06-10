    Argentina 2026

    Lionel Messi da conmovedor mensaje antes de iniciar el Mundial 2026

    La máxima figura de la Albiceleste volvió a tener minutos de juego previo al Mundial 2026.

    Por:
    Ricardo Escartín Mondragón
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    Video Argentina golea a Islandia y está lista para defender su título en el Mundial 2026

    Lionel Messi metió un gol en el último partido de preparación de Argentina ante Islandia rumbo al Mundial 2026 y para celebrarlo envió un mensaje conmovedor a todos sus fans.

    El astro argentino, que vio minutos de juego con su selección luego de presentar una lesión muscular en su último partido con Inter de Miami, celebró el resultado con la publicación de un carrusel de fotografías del encuentro a través de su cuenta de Instagram.

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    Además, la máxima figura de la 'Albiceleste' se dedicó a escribir unas emotivas palabras que reflejan entusiasmo y unidad.

    “Vamos, más juntos que nunca”, se lee en la publicación.

    LIONEL MESSI TIENE UNA CITA CON LA HISTORIA EN EL MUNDIAL 2026

    Lionel Messi participará en su sexta Copa Mundial de la FIFA 2026 para así reafirmar su lugar entre las máximas estrellas del futbol.

    El elemento del Inter de Miami llegará a dicho certamen con 38 años, y se convertirá junto con Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo, como las únicas personas en la historia en disputar esa cantidad de Mundiales.

    Argentina buscará ratificar su título conseguido en Catar 2022, y para ello tendrá que atravesar por Argelia, que es su primer rival mundialista.

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