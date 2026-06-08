Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Argentina en un Mundial FIFA La Albiceleste es la tercera selección con más participaciones en la historia de la Copa del Mundo.

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La selección de Argentina jugará su Copa del Mundo número 19 en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el próximo 11 de junio.

La Albiceleste es la tercera selección con más participaciones en Copas del Mundo con un total de 18 asistencias, solo por detrás de Alemania (20) y Brasil (22).

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Argentina declinó participar en las ediciones de Francia 1998, Brasil 1950 y Suiza 1954, mientras que no se clasificó para México 1970.

Su mejor actuación en una Copa Mundial de la FIFA fue en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022, ediciones en las que se proclamó campeón.

La Albiceleste suma tres subcampeonatos en la historia de los Mundiales: en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

Participaciones de Argentina en Copas del Mundo

La selección argentina de Lionel Scaloni buscará volver a ser campeón en el Mundial 2026 y ser el tercer equipo bicampeón en la historia tras Italia (1934, 1938) y Brasil (1958, 1962).