    Mundial 2026

    Invasión de cancha para tomarse fotos con Messi tras el amistoso de Argentina en La Bombonera

    Esta es la pasión y locura que Messi desató en el equipo africano.

    Por:Juan Regis
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    Video ¡Aficionados invaden la cancha para tomarse fotos con Messi!

    El partido amistoso entre Argentina y Mauritania en Buenos Aires terminó con una peculiar postal sobre la cancha de La Bombonera que involucró a Lionel Messi.

    Luego de que Mauritania lograra maquillar el encuentro con su gol de último minuto para rescatar el honor, el árbitro pitó el final en la capital argentina para sellar el triunfo del combinado de Lionel Scaloni y fue entonces que hubo una invasión de cancha.

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    Miembros del cuerpo técnico de Mauritania se saltaron el protocolo y corrieron hacia donde se encontraba Messi para poder sacarse fotos con el ídolo argentino antes de que fuera escoltado por la seguridad del inmueble.

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    Entre cámaras, luces, teléfonos celulares y gente intando acercarse, Messi vivió momentos de confusión, pero posó rápidamente para aquellos que buscaron el mejor ángulo para la postal que atesorarán toda la vida.

    Afortunadamente, el momento fue breve y la seguridad escoltó rápidamente a Messi para llevarlo a los túneles y posteriormente a los vestidores tras la conclusión del primero de dos juegos amistosos que Argnetina celebrará en la fecha FIFA de marzo.

    ¿Cuándo juega Argentina ante Zambia?

    En el partido ante Zambia será el próximo 31 de marzo en punto de las 17:15 horas tiempo del centro de México.

    Argentina, que logró alzar su tercer Mundial en Qatar 2022, se medirá a Argelia, Austria y Jordania de África, Europa y Asia respectivamente.

    Austria es, de nueva cuenta en el papel, el conjunto más complicado para la albiceleste que, en contraparte, cerrará la Primera Fase jugando ante una debutante Jordania. El debut de los dirigidos por Lionel Scaloni es ante Argelia.

    GRUPO J MUNDIAL 2026

    • Argentina
    • Argelia
    • Austria
    • Jordania
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