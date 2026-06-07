Mundial 2026 Dibu Martínez cambió los guantes de portero por la cámara fotográfica en juego de Argentina El arquero Campeón del Mundo no vio acción en el juego amistoso ante Honduras, pero no se quedó con las ganas de participar.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video La nueva faceta del Dibu Martínez en el futbol

Este encuentro fue ante su similar de Honduras, donde Lautaro Martínez y Giuliano Simeone se encargaron de marcar los goles para obtener la victoria.

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Además del triunfo, hubo algo que llamó la atención de todos dentro del estadio donde se disputó este encuentro, y todo tiene que ver con el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez.

El arquero del Aston Villa, campeón de la Europa League se coló a la cancha de juego y se colocó en la zona de fotógrafos, tomó una cámara y se unió así al partido, el video se hizo viral en las redes sociales.

La escuadra Albiceleste todavía disputará un encuentro de carácter amistoso, este será frente a Islandia el próximo martes.

Después hará su debut en el Mundial 2026, Argentina pertenece al Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, en ese orden tendrá sus partidos en la justa veraniega.