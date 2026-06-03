    Argentina 2026

    Nico Paz preocupa en Argentina por una fisura en su rodilla previo al Mundial

    El mediocampista del Como de Italia, se lesionó hace tres semanas en la Serie A y sigue en evaluación.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Argentina ya está en Kansas para defender el título en el Mundial 2026

    La selección de Argentina ya entrena en Kansas City dessde hace unos días, pero Nico Paz genera preocupación por una lesión de rodilla que no lo deja entrenar al cien por ciento.

    El mediocampista sufrió un golpe en la rodilla derecha ante Hellas Verona en la Serie A hace una tres semanas con el Como, pero la ilusión estaba intacta en que se pudiera recuperar de forma rápida.

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    La lesión de Nico Paz en Argentina


    A días de comenzar entrenamientos en Estados Unidos, el tema Nico Paz cada día más preocupa a Lionel Scaloni, quien deberá decidir sí o sí qué hacer con el juvenil que pertenece al Real Madrid.

    El tema con Paz es que tiene una pequeña fisura en la rodilla derecha, por lo que su lesión no es muscular nada más y eso hace que no entrene al cien por ciento.

    El debut de Argentina es hasta el 16 de junio, casi 15 días para que el medio pueda recuperar y ser exigido en los entrenos, para tomar una decisión final.

    Cabe recordar que por reglamento, cualquier selección puede reemplazar a un jugador hasta 24 horas antes de su primer partido por una lesión que le impida jugar el torneo.

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