Mundial 2026 Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar selecciones europeas La albiceleste de Lionel Messi no ha jugado con ningún representativo de aquel continente tras ser campeón del mundo ante Francia.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar europeos por primera vez

Tras la cancelación de la Finalissima ante España, Argentina enfrenta un escenario inédito en su historia. Nunca antes ha llegado a un Mundial sin haber jugado contra al menos un equipo europeo en todo el ciclo mundialista.

El dato lo publicó TyC Sports y hace un recuento de los rivales del Viejo Continente previo a todas las Copas del Mundo celebradas hasta el momento.

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Antes de Qatar 2022, jugó con Alemania en 2019 (2-2), Italia en la Finalissima del 2022 (ganó 3-0) y goleó a Estonia (5-0) también en ese año.

Contrastando con esta ocasión, el mayor número de juegos ante europeos fue antes de España 82. Ciclo en el que siendo campeones del mundo jugaron 22 duelos ante europeos.

Por si fuera poco, también se canceló el duelo ante Catar que se tenía programado para el 31 de marzo y Argentina no tiene encuentros previos de preparación para el Mundial del 2026.

En ese escenario TyC Sports pone en la mesa los dos posibilidades para el cuerpo técnico, encabezados por Lionel Scaloni: "buscar un rival para aprovechar la ventana FIFA o que el cuerpo técnico igualmente cite a todos los jugadores para entrenarse diez días en Ezeiza e intentar encontrar un contricante para enfrentar en el país".

Obviamente la situación puede cambiar a más de 80 días de disputarse el Mundial 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, próximos.

Los rivales europeos de la Selección Argentina en ciclos mundialistas con estadísticas de TyC Sports:

1930 (2) : Portugal y Bélgica

Portugal y Bélgica 1934 (1) : Yugoslavia

Yugoslavia 1958 (3) : Portugal e Italia -2-

Portugal e Italia -2- 1962 (7) : España -2-, Portugal, Italia, Checoslovaquia, Unión Soviética -2-

España -2-, Portugal, Italia, Checoslovaquia, Unión Soviética -2- 1966 (6) : Portugal, Inglaterra, Francia, Unión Soviética, Polonia e Italia

Portugal, Inglaterra, Francia, Unión Soviética, Polonia e Italia 1974 (12) : Francia -4-, Portugal, Yugoslavia, España, Unión Soviética, Alemania, Rumania, Inglaterra, Países Bajos.

Francia -4-, Portugal, Yugoslavia, España, Unión Soviética, Alemania, Rumania, Inglaterra, Países Bajos. 1978 (15) : España, Unión Soviética -2-, Polonia -2-, Hungría -2-, Alemania Occidental, Inglaterra, Escocia, Francia, Yugoslavia, Alemania Oriental, Bulgaria, Rumania.

España, Unión Soviética -2-, Polonia -2-, Hungría -2-, Alemania Occidental, Inglaterra, Escocia, Francia, Yugoslavia, Alemania Oriental, Bulgaria, Rumania. 1982 (22) : Bulgaria -2-, Países Bajos, Italia, Escocia, Alemania Occidental -3-, Checoslovaquia -3-, Unión Sovietica -2-, Yugoslavia, Inglaterra, Irlanda, Austria, Polonia -2-, Suiza, Bulgaria, Rumania

Bulgaria -2-, Países Bajos, Italia, Escocia, Alemania Occidental -3-, Checoslovaquia -3-, Unión Sovietica -2-, Yugoslavia, Inglaterra, Irlanda, Austria, Polonia -2-, Suiza, Bulgaria, Rumania 1986 (6) : Polonia, Suiza, Bélgica, Alemania Occidental, Francia, Noruega

Polonia, Suiza, Bélgica, Alemania Occidental, Francia, Noruega 1990 (9) : Italia -2-, Alemania Occidental -2-, Unión Soviética, España, Escocia, Austria, Suiza

Italia -2-, Alemania Occidental -2-, Unión Soviética, España, Escocia, Austria, Suiza 1994 (8) : Hungría, Unión Soviética, Inglaterra, Gales, Polonia, Dinamarca, Alemania, Croacia

Hungría, Unión Soviética, Inglaterra, Gales, Polonia, Dinamarca, Alemania, Croacia 1998 (9) : Yugoslavia -3-, Dinamarca, Bulgaria -2-, España, Irlanda y Bosnia y Herzegovina

Yugoslavia -3-, Dinamarca, Bulgaria -2-, España, Irlanda y Bosnia y Herzegovina 2002 (7) : Países Bajos, Lituania, España, Inglaterra, Italia, Gales, Alemania

Países Bajos, Lituania, España, Inglaterra, Italia, Gales, Alemania 2006 (6) : Países Bajos, Alemania -2-, Hungría, Inglaterra, Croacia

Países Bajos, Alemania -2-, Hungría, Inglaterra, Croacia 2010 (10) : España -2-, Francia -2-, Suiza, Noruega, Belarús, Escocia, Rusia, Alemania

España -2-, Francia -2-, Suiza, Noruega, Belarús, Escocia, Rusia, Alemania 2014 (12) : Irlanda, España, Portugal, Polonia, Albania, Suiza, Alemania, Suecia, Italia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Eslovenia

Irlanda, España, Portugal, Polonia, Albania, Suiza, Alemania, Suecia, Italia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Eslovenia 2018 (6) : Alemania, Croacia, Portugal, Rusia, Italia, España

Alemania, Croacia, Portugal, Rusia, Italia, España 2022 (3) : Alemania, Italia, Estonia

Alemania, Italia, Estonia 2026: No jugó ante ningún europeo.