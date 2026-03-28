Mundial 2026 Cambios en el formato de la Copa del Mundo El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo, con modificaciones profundas.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Estados Unidos, México y Canadá serán anfitriones de una edición que no solo será inédita por celebrarse en tres países, sino también por transformar el formato vigente desde Francia 1998.

Después de casi tres décadas con 32 selecciones, la Copa del Mundo da un salto estructural.

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Por primera vez tendremos 48 seleccionesLa principal modificación es el aumento de participantes: de 32 a 48 selecciones.

No es la primera vez que el torneo crece. Entre 1930 y 1950 participaron entre 13 y 16 equipos. De 1954 a 1978 se consolidaron 16, luego 24 entre 1982 y 1994, y finalmente 32 desde 1998 hasta Qatar 2022.

Este cambio también amplía la representación de confederaciones y el número de grupos a 12 de cuatro selecciones cada uno.



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Más partidos: 104 en total

El crecimiento también impacta en el calendario.

El Mundial 2026 contará con 104 partidos, frente a los 64 disputados en Qatar 2022. Esto representa un incremento cercano al 60%.

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 y culminará el 19 de julio del mismo año.

Aparecen los dieciseisavos de final

La fase eliminatoria también cambia.

Clasificarán a la siguiente ronda:

Los dos primeros lugares de cada grupo (24 selecciones).

de cada grupo (24 selecciones). Los ocho mejores terceros lugares.