Después del triunfo de la Selección de España sobre Turquía, Lamine Yamal vivió momentos de tensión al no encontrar su pasaporte para poder salir del país.

A través de un video publicado por el programa Beyaz Futbol, se puede apreciar al futbolista del Barcelona buscar con desesperación su valioso documento en su maleta, de igual forma se observa a un Yamal molesto en el autobus del combinado español.

El mismo medio turco señaló que incluso Lamine Yamal regresó a los vestuarios, donde presumió su relación Nicki Nicole, pero tampoco tuvo suerte en la búsqueda del pasaporte.

Al momento ni Yamal ni la Selección de España han dado algún tipo de declaración sobre lo ocurrido con el futbolista.

En el partido de España ante Turquía, Lamine Yamal no pudo hacerse presente en el marcador, pero si pudo colaborar con dos asistencias en el 6-0 en juego rumbo al Mundial del 2026.