Video ¡Respeto! La escena viral que todo el mundo habla de Keylor Navas

La experiencia de Keylor Navas se hizo nuevamente presente como con Rodrigo Parra en Pumas, pero con otro joven portero al cual ahora enfrentó hace días.

En el partido de Costa Rica vs. Nicaragua que ganó el cuadro tico por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, el guardameta de la UNAM dio la nota.

Navas dejó una postal que ha sido comentada en todo el mundo por la gran empatía, humildad y grandeza deportiva, que le ganó ser aplaudido.

Keylor arropó al portero juvenil de Nicaragua, Miguel Rodríguez, tras ser criticado por su técnico Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, con pasado en la Liga MX, por sus errores en este partido.

El veterano portero de Pumas y Costa Rica se acercó a dialogar con él, por lo que de acuerdo a la prensa en Centroamérica, estas fueras las palabras que le dio a Rodríguez.

"Noches así vas a tener muchas. Siempre van a resaltar cuando uno falla y no cuando una cierta. Lo que no puedes hacer es bajar la cabeza. Hay que seguir trabajando".

En días anteriores, el mismo Miguel Rodríguez, que había tenido otros fallos en partidos previos, pidió disculpas por lo mismo a través de las redes sociales.

"Mi mayor orgullo es portar esta camisa y cantar con ustedes ‘Salve a ti, Nicaragua’. Hoy toca aprender y seguir adelante", posteó el guardameta que juega en Finlandia.