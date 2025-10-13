Video Horario y dónde ver el Irlanda del Norte vs. Alemania de eliminatoria del Mundial 2026

Alemania e Irlanda del Norte llegan a este compromiso de contundentes victorias. Los germanos doblegaron 4-0 a Luxemburgo y los irlandeses dieron cuenta 2-0 de Eslovaquia. Ambas selecciones tienen seis unidades, producto de dos triunfos en el sector A.

Joshua Kimmich consiguió doblete ante Luxemburgo, para superarlo sin ningún inconveniente.

PUBLICIDAD

Tanto Alemania como Irlanda del Norte tienen dos victorias, por una derrota y este compromiso podría marcar diferencia en el grupo y en obtener el boleto a la Copa Mundial de Futbol.

Horario y dónde ver el Irlanda del Norte vs. Alemania de eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial del 2026

Cuándo es el Irlanda del Norte vs Alemania: El compromiso se juega el próximo lunes en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park.

Horario dónde ver el Irlanda del Norte vs Alemania: El juego inicia a las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 en el Este y 11:45 en el Pacífico, de los Estados Unidos.