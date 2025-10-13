    Futbol

    Horario y dónde ver el Irlanda del Norte vs. Alemania de eliminatoria del Mundial 2026

    Irlandeses y alemanes disputan la cima del Grupo A, ambos equipos suman seis unidades en el sector, rumbo a la Copa del Mundo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Horario y dónde ver el Irlanda del Norte vs. Alemania de eliminatoria del Mundial 2026

    Alemania e Irlanda del Norte llegan a este compromiso de contundentes victorias. Los germanos doblegaron 4-0 a Luxemburgo y los irlandeses dieron cuenta 2-0 de Eslovaquia. Ambas selecciones tienen seis unidades, producto de dos triunfos en el sector A.

    Joshua Kimmich consiguió doblete ante Luxemburgo, para superarlo sin ningún inconveniente.

    PUBLICIDAD

    Tanto Alemania como Irlanda del Norte tienen dos victorias, por una derrota y este compromiso podría marcar diferencia en el grupo y en obtener el boleto a la Copa Mundial de Futbol.

    Horario y dónde ver el Irlanda del Norte vs. Alemania de eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial del 2026

    Cuándo es el Irlanda del Norte vs Alemania: El compromiso se juega el próximo lunes en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park.

    Horario dónde ver el Irlanda del Norte vs Alemania: El juego inicia a las 12:45 PM hora del Centro de México, 14:45 en el Este y 11:45 en el Pacífico, de los Estados Unidos.

    Dónde ver el Irlanda del Norte vs Alemania: El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de VIX.

    Relacionados:
    FutbolMundial 2026Irlanda del NorteAlemaniaEliminatorias UEFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD