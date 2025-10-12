    Dinamarca

    Horario y dónde ver el Dinamarca vs Grecia de las eliminatorias UEFA

    Los daneses buscarán permanecer como líderes del Grupo C, mientras que los griegos quieren mantenerse en la pelea.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Así puedes ver el Dinamarca vs Grecia de las Eliminatorias de UEFA

    La Selección de Dinamarca recibirá a su similar de Grecia en una jornada más de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    La escuadra de Dinamarca llegará a este partido tras golear en calidad de visitante 6-0 a Bielorrusia en un partido donde no tuvieron oposición.

    Grecia, por su parte, cargaron con la derrota en su visita a Escocia, donde cayeron por marcador de 1-3.
    Ambas escuadras forman parte del Grupo C, Dinamarca marcha como líder con 7 puntos, mientras que Grecia es tercero con 3 unidades.

    En los enfrentamientos directos, los daneses llevan ventaja con once victorias, hay cuatro empates y tres victorias para los griegos.

    Horario y dónde ver el Dinamarca vs Grecia de las eliminatorias UEFA

    • Fecha: El partido se llevará a cabo el domingo 12 de octubre en la cancha del Estadio Parken de Copenhague.
    • Horario: El partido iniciará a las 12:45 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 14:45 del Este y 11:45 del Pacífico.
    • Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar a través de ViX para todo Estados Unidos.
