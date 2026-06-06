Mundial 2026 El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a la Ciudad de México Autoridades capitalinas y exfutbolistas como Roberto Carlos y Hugo Sánchez le dan la bienvenida al trofeo que estará en disputa.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video El sentir de la Selección Mexicana a una semana del debut mundialista

En ceremonia de revelación y con la presencia de exjugadores como Hugo Sánchez y Roberto Carlos, además de autoridades de la Ciudad de México, se presentó el trofeo de Copa Mundial de la FIFA después de recorrer todo el mundo.

El próximo 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México se pone en marcha la Copa del Mundo con el partido entre las Selecciones de México ante Sudáfrica.

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En el evento, Roberto Carlos no pudo ocultar su felicidad por estar de visita en México. “Siempre he sido bien tratado, estando acá soy feliz. Gracias por abrir las puertas de la Ciudad para que estemos aquí y la sensación de levantar un trofeo como este significa mucho trabajo, familia, unión”, destacó.

El exseleccionado de Brasil recordó la importancia que ocupa el futbol en el país y por ello la importancia y responsabilidad de levantar un trofeo en cada Copa del Mundo. “Somos 220 millones de personas, que si ganas es fiesta y si pierde ‘chao’, pero es una sensación muy bonita y en mi casa tengo un cuadro enorme besando el trofeo de la FIFA”.

En el 2002 Brasil se proclamó campeón del torneo de la FIFA con mucho sufrimiento y trabajo, para después disfrutar con la gente.