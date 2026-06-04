Mundial 2026 FIFA presenta la nueva forma en que se llevará la ceremonia de los himnos en el Mundial 2026 La FIFA dio a conocer la nueva manera en que se llevará a cabo la ceremonia de los himnos.

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A una semana de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 26, Gianni Infantino dio detalles de las novedades que tendrán las ceremonias previas de los partidos de la justa veraniega.

El presidente de la FIFA señaló que ahora todos los jugadores y árbitros estarán en el circulo centran durante los himnos, además de que será una ceremonia 360 que involucrará a todos los aficionados para crear un momento de unidad.

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“A medida que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando la forma en que se experimenta el juego. Las ceremonias previas al partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no serán diferentes”

“Tener a todos l os jugadores y árbitros enfrenten entre sí en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que verdaderamente pertenece a los equipos y a todos en el estadio”

"Además, tendremos una ceremonia rediseñada de 360 grados que involucra a todos los fans en el estadio, incluyendo banderas de la bandera de país y elementos en el campo orientados a crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento, así como nuevos elementos visuales - desde arcos de entrada del jugador hasta banderas portátiles - listos para aumentar el sentido de anticipación, con características mejoradas para los partidos seleccionados”, detallo Infantino.

Después de la ceremonia de los himnos se llevaran de forma habitual los saludos y las fotografías a los equipos como se viene realizando cada Mundial.

De igual se dio a conocer que al paso de las rondas se añadirán otros elementos como pirotecnia.