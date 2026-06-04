Mundial 2026 El motivo por el cuál fueron detenidos Julio Ibáñez y su realizador en Sudáfrica El reportero de TUDN explica cómo fue su detención en la habitación del hotel y el trato que recibieron, por parte de la autoridad en Sudáfrica.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Esta fue la denuncia por la que metieron a la cárcel a Julio Ibañez y Daniel García

Julio Ibáñez fue entrevistado en el espacio informativo que conduce Danielle Dithurbide donde habló de diversos temas con respecto al incidente que vivió en Sudáfrica, tras su detención al lado de su camarógrafo y realizador, Daniel García.

En un fragmento de la charla, el ‘Profe’ Ibáñez asegura que lleva haciendo más de cinco años la sección: ‘Enemigo Íntimo’ dónde da a conocer fortalezas y debilidades de los rivales a los que enfrentará la Selección Mexicana, sin olvidar los lugares de mayor interés turístico e histórico, para conocer más a fondo al país, no solo desde un punto de vista deportivo.

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“Llegamos a Sudáfrica y comenzamos a hacer las cápsulas, previamente veníamos de Corea del Sur y todo salió muy bien, hasta que un día se nos meten a nuestras respectivas habitaciones. Yo estaba haciendo una transmisión en vivo, cuando de pronto volteo y veo a seis personas armadas, fuertemente armadas, que irrumpen y les digo: qué esta pasando”, explicó Julio Ibáñez en la entrevista.

Tras ese momento, el reportero confesó que lo iban a asaltar en su hotel, porque no traían uniformes, eran las cinco de la mañana y después se enteraron de que eran un grupo llamado los ‘hawks’, un cuerpo de seguridad especial.

La fuerte acusación del Gobierno de Sudáfrica

“En ese momento nos revisan todo, nos preguntan, si traemos armas de fuego, drogas, porque en ese momento estaban tratando con posibles terroristas, así lo pensaban. Ellos entienden que volamos un dron”, explicó Ibáñez. A lo que Daniel García complementó que se voló cerca de una escuela judía en Sudáfrica y no nos dimos cuenta en dónde estábamos parados, porque queríamos imágenes de la ciudad.

“Queríamos reflejar cómo era un vecindario de una sociedad alta, para contrastarlo con una vecindad un poco más pobre, fue aleatorio el lugar dónde nos detuvimos y lo hicimos cerca de esta escuela. A partir de eso ven el dron, se alarman muchísimo y esta denuncia hizo que todo creciera”, agregó el realizador.

Todo siguió escalando y todo bajo la investigación de terrorismo. “Después de tres días de volar el dron se llevó a cabo la detención”, afirmó Daniel García.