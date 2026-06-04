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    Julio Ibáñez y Daniel García cuentan lo que vivieron dentro de la cárcel en Sudáfrica

    El reportero y el camarógrafo de TUDN nos contaron a detalle cómo los trataron en el penal.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video “No comimos, no nos bañamos, no queríamos ir al baño”

    Julio Ibáñez, reportero de TUDN y Daniel García, camarógrafo y realizador de video regresaron a México tras ser detenidos en Sudáfrica por las autoridades.

    Este día, sostuvieron una entrevista con Danielle Dithurbide en la que contaron todo lo sucedido durante los meses que estuvieron fuera de México y en el que pasaron varios días en una cárcel del país africano.

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    “Yo lo viví como si estuviera en una película, todo era parte como que yo no lo estuviera experimentando, el hecho de trasladarnos era increíble pensarlo, éramos como 15 personas en un espacio muy reducido (en el traslado)”, mencionó Daniel García.

    Nos bajan cuando llegamos a la prisión, nos ponen en cuclillas a todos, nos forman para pasar el filtro de seguridad y es ahí cuando los demás retenidos que están ahí, te empiezan a ver y te ven como que no eres de ahí y empiezan a ver qué te pueden quitar, amenazar”, abundó.

    Julio Ibáñez explica que golpeaban a los reclusos

    Julio Ibáñez contó que temían salir de su lugar asignado por temor a ser golpeados o a tener algún tipo de problema dentro de la cárcel.

    “La otra, ver los golpes, porque si te paras un poquito, s i no haces lo que te dicen en tiempo y forma, los golpes de los guardias están”. ¿Fueron maltratados? “No, porque nunca en nuestra vida habíamos hecho tanto caso. Obviamente no comimos, no nos bañamos, no queríamos ni ir al baño, lo peor que nos ha pasado en la vida”.

    Video Profe Julio Ibañez y Daniel García llegan a México y son recibidos por sus familias
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