Mundial 2026 Dinamarca vs. Macedonia del Norte, horario y dónde ver el partido de Repechaje UEFA Los daneses tienen una ligera ventaja al recibir el partido en casa, pero no les será sencillo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Se busca rival de México en el Grupo A del Mundial!

La Selección de Dinamarca recibirá a su similar de Macedonia del Norte en uno de los partidos semifinales del Repechaje UEFA para el Mundial 2026.

Este partido se disputará en la cancha del Parken Stadion en Copenhague, este encuentro es la Eliminatoria D, donde saldrá el rival que complete el Grupo A de la Copa del Mundo, sector donde está la Selección Mexicana, Corea del Sur y Sudáfrica.

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Los partidos finales para obtener el boleto al Mundial 2026 se definirán el próximo 31 de marzo.

Horario y dónde ver el Dinamarca vs. Macedonia del Norte