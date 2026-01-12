    Mundial 2026

    Dan a conocer los embajadores de Guadalajara para el Mundial de 2026

    Encabezados por grandes exfutbolistas de Chivas y Atlas, dan a conocer la lista definitiva de embajadores de Guadalajara.

    Por:Erick Morales Baca
    Imagen Instagram

    A través de sus redes sociales, Juan José Frangie, actual presidente municipal de Zapopan, Jalisco, dio a conocer los embajadores que presentará Guadalajara para el Mundial de 2026 a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos, donde destacan jugadores como Andrés Guardado, Benjamín Galindo y Carlos Salcido.

    " Conocimos a las y los 26 Embajadores de la sede más mexicana: deportistas que destacaron por su talento y disciplina, y que serán el rostro de Guadalajara, Zapopan y Jalisco en el Mundial de 2026".

    "Qué gusto ver, entre las y los Embajadores, a compañeros de Chivas con los que fuimos campeones en 2006, además de varias leyendas de la Selección Mexicana".

    Dentro de la delegación tapatía para la justa mundialista también se encuentran deportistas de otras disciplinas, como Lorena Ochoa y Haidee Aceves.

    "También nos representan atletas que han obtenido medallas olímpicas y paralímpicas; Lorena Ochoa, quien fue la golfista número 1 del mundo durante mucho tiempo; y, por supuesto, Haidee Aceves, medallista paralímpica y regidora de Zapopan".

    "Bienvenidas y bienvenidos a esta gran aventura, en donde vamos a ser la mejor sede de todo el Mundial de Futbol".

    ESTOS SON LOS EMBAJADORES DE GUADALAJARA

    La ciudad de Guadalajara contará con una serie de embajadores que han sido dignos representantes de esta ciudad de Jalisco, sede de la Copa del Mundo 2026:

    • Andrés Guardado
    • Benjamin Galindo
    • Javier Valdivia
    • Ignacio Jauregui
    • Ignacio Calderón
    • Fernando Quirarte
    • Javier Hernández (Padre)
    • José Manuel "Chepo" de la Torre
    • Ramón Ramírez
    • Joel "Tiburón" Sánchez
    • Oswaldo Sánchez
    • Ramón Morales
    • Mario Méndez
    • Carlos Salcido
    • Jonny Magallón
    • Adolfo "Bofo" Bautista
    • Luis Michel
    • Guillermo Hernández
    • Pavel Pardo
    • Isidoro García
    • Germán Sánchez
    • Iván García
    • Haideé Aceves
    • Alejandra Orozco
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026

