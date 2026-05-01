copa mundial de futbol 2026 Daddy Yankee lanza Echo, el nuevo sencillo rumbo al Mundial 2026 Este tema forma parte de un álbum musical con el que se busca ponerle ritmo al evento deportivo más grande del planeta.

Por: TUDN Síguenos en Google

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El regreso de Daddy Yankee a la escena musical llega con tintes mundialistas. El ícono del reguetón presentó Echo, su nuevo sencillo en colaboración con Shenseea, un tema que apunta a convertirse en protagonista en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con una combinación de ritmos urbanos, influencias caribeñas y una producción pensada para grandes escenarios, Echo busca capturar la esencia de una Copa del Mundo que se celebrará en Norteamérica y que será la más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones nacionales.

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¿Qué destaca del estilo musical de Echo?

La canción mantiene el sello característico de Daddy Yankee, con bases rítmicas pegajosas y un estribillo diseñado para ser coreado por multitudes. A esto se suma la energía de Shenseea, quien aporta frescura con su estilo dancehall y su proyección internacional.

Echo gira en torno a la idea del sonido que retumba en los estadios, conectando con la pasión de las aficiones y la magnitud del evento futbolístico más importante del planeta.

La producción del tema estuvo a cargo de Tainy, uno de los nombres más influyentes de la música urbana. Como parte del proyecto musical rumbo al Mundial 2026, este lanzamiento se integra a una estrategia más amplia que contempla distintas colaboraciones internacionales, con el objetivo de representar la diversidad cultural del torneo. En esa línea, ya figuran temas como Lighter, de Jelly Roll y Carín León, así como Por Ella, interpretado por Belinda junto a Los Ángeles Azules.