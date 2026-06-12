Mundial 2026 Raúl Jiménez y Ladislav Krejci, compañeros en los Wolves, anotan el mismo día en el Mundial 2026 Raúl y Krejci anotaron en el primer día del Mundial 2026 con las selecciones de México y Chequia, respectivamente; ambos serÍan compañeros del Wolverhampton en los próximos meses.



Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Quieren volver a la Premier League! Raúl y Krejci, compañeros en los Wolves, anotan en el Mundial 2026

Ladislav Krejci, capitán de Chequia, anotó el primer tanto en el partido de su país en contra de Corea del Sur en el Mundial 2026 , luego de un remate de cabeza que vino de un servicio de manos largo desde la banda derecha.

Este gol lo une directamente a Raúl Jiménez por dos razones. La primera de ellas porque ambos anotaron en el primer día de partidos del Mundial 2026. Jiménez lo hizo en el partido ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

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Mientras que la segunda es porque ambos son jugadores pertenecientes al Wolverhampton, que descendió a la segunda división de Inglaterra luego de una mala temporada.

El fichaje de ‘El Lobo de Tepeji’ a los Wolves luego de la Copa del Mundo 2026 significará el comienzo de nuevos lazos de compañerismo entre él y Krejci, quienes buscarán regresar a la Premier League.

Con estas anotaciones, los Wolves podrán presumir que en sus filas tendrán dos elementos con gol en la Copa del Mundo 2026.

El partido concluyó por victoria de los surcoreanos por 2-1.

KREJCI: LA OPCIÓN DE COMPRA DE LOS WOLVES PARA AMARRARLO HASTA 2030

Según la BBC, Krejci llegó cedido del Girona a mediados del 2025, con opción a compra. Su traspaso definitivo es de 26 millones de euros hasta 2030 si es que cumple con ciertas cláusulas; su contrato con el Wolverhampton es vigente hasta el 29 de junio de 2026.