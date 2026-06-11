Mundial 2026 Horario y dónde ver el Corea del Sur vs. Chequia en el Mundial 2026 Consulta el horario y canales para ver este juego de la Jornada 1 de Fase de Grupos en el Mundial 2026.

Video Horario y dónde ver el partido Corea del Sur vs. Chequia del Mundial 2026

El Mundial de 2026 da inicio con la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica; el segundo encuentro será un emocionante enfrentamiento entre Corea del Sur y Chequia en el Estadio Guadalajara.

Ambos equipos llegan con la intención de dejar huella en el torneo, con los surcoreanos buscando reafirmar su legado tras su histórica actuación en 2002, mientras que los checos intentan consolidar su resurgimiento en la escena futbolística internacional.

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Este duelo promete ser un choque de estilos, donde la velocidad y técnica de los 'Tigres de Asia' o los Guerreros de Taeguk se enfrentarán a la solidez y creatividad del conjunto checo.

Las expectativas son altas, ya que ambos equipos cuentan con jugadores clave como Son Heung-min y Tomáš Souček, quienes pueden marcar la diferencia en el campo.

La mezcla de experiencia y juventud en ambas selecciones añade un elemento de intriga, haciendo de este partido un evento imperdible para los aficionados al futbol.

La tensión y el deseo de superar sus propias marcas previas se sentirán en cada jugada, prometiendo un espectáculo vibrante y lleno de emociones.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO COREA DEL SUR VS. REPÚBLICA CHECA DE LA JORNADA 1 DEL MUNDIAL 2026

Cuándo es el Corea del Sur vs. Chequia: el juego es el jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara.

A qué hora es el Corea del Sur vs. Chequia: el partido inicia en México a las 8:00pm; en Estados Unidos es a las 10:00pm tiempo del Este, 9:00pm tiempo del Centro y 7:00pm tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Corea del Sur vs. Chequia: El evento estará disponible en México por la señal en vivo de ViX.