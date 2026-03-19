Mundial 2026 Copa del Mundo: ¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto? El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio Miami, un día antes de la Final.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su penúltimo encuentro el 18 de julio, cuando las dos selecciones que caigan en semifinales se enfrenten para definir el tercer lugar del torneo.

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El compromiso será el Partido 103 del calendario oficial y se celebrará previo a la Final programada para el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Fecha y sede del partido por el tercer lugarEl encuentro se jugará el:

Sábado 18 de julio de 2026 – Estadio Miami

Perdedor Partido 101 vs. Perdedor Partido 102 Las selecciones que no logren avanzar desde las semifinales en Dallas y Atlanta tendrán una última oportunidad de cerrar su participación con una victoria.

Miami, sede de la recta final

El Estadio Miami, con capacidad para 65,000 espectadores, también albergará partidos de fase de grupos, un duelo de dieciseisavos y un encuentro de cuartos de final durante el torneo.

Además, el recinto ha sido escenario de eventos internacionales, incluidos partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Cómo ver el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El partido por el tercer lugar estará disponible en ViX, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

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