Chequia vs Irlanda, horario y dónde ver el partido de Repechaje UEFA
Los Checos tienen una ligera ventaja al recibir el partido en casa, pero los irlandeses no se las pondrá fácil.
Video ¡Se busca rival de México en el Grupo A del Mundial!
La Selección de Chequia recibirá a su similar de Irlanda en uno de los partidos semifinales del Repechaje UEFA para el Mundial 2026.
Este partido se disputará en la cancha del Eden Arena de Praga, este encuentro es parte de la Eliminatoria D, donde saldrá el rival que complete el Grupo A de la Copa del Mundo, sector donde está la Selección Mexicana, Corea del Sur y Sudáfrica.
Los partidos finales para obtener el boleto al Mundial 2026 se definirán el próximo 31 de marzo.
Horario y dónde ver el Chequia vs. Irlanda
- Fecha: El partido será el próximo 26 de marzo en la cancha del Eden Arena de Praga.
- Horario: Este juego está programado para disputarse a las 13:45 hora del Centro de México, en Estados Unidos 15:45 del Este, 12:45 en el Pacífico.
- Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar a través de ViX en todo Estados Unidos.
Relacionados: