    Mundial 2026

    Chequia vs Irlanda, horario y dónde ver el partido de Repechaje UEFA

    Los Checos tienen una ligera ventaja al recibir el partido en casa, pero los irlandeses no se las pondrá fácil.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Se busca rival de México en el Grupo A del Mundial!

    La Selección de Chequia recibirá a su similar de Irlanda en uno de los partidos semifinales del Repechaje UEFA para el Mundial 2026.

    Este partido se disputará en la cancha del Eden Arena de Praga, este encuentro es parte de la Eliminatoria D, donde saldrá el rival que complete el Grupo A de la Copa del Mundo, sector donde está la Selección Mexicana, Corea del Sur y Sudáfrica.

    PUBLICIDAD

    Los partidos finales para obtener el boleto al Mundial 2026 se definirán el próximo 31 de marzo.

    Horario y dónde ver el Chequia vs. Irlanda

    • Fecha: El partido será el próximo 26 de marzo en la cancha del Eden Arena de Praga.
    • Horario: Este juego está programado para disputarse a las 13:45 hora del Centro de México, en Estados Unidos 15:45 del Este, 12:45 en el Pacífico.
    • Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar a través de ViX en todo Estados Unidos.
    Relacionados:
    Mundial 2026República ChecaIrlanda

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX