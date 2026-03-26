Chequia vs Irlanda, horario y dónde ver el partido de Repechaje UEFA

La Selección de Chequia recibirá a su similar de Irlanda en uno de los partidos semifinales del Repechaje UEFA para el Mundial 2026 .

Este partido se disputará en la cancha del Eden Arena de Praga, este encuentro es parte de la Eliminatoria D, donde saldrá el rival que complete el Grupo A de la Copa del Mundo, sector donde está la Selección Mexicana, Corea del Sur y Sudáfrica.