Mundial 2026 Pumas recibirá en cantera a selecciones durante el Mundial 2026 Las selecciones nacionales que clasifiquen a las instancias finales de la Copa del Mundo tendrán como sede el lugar de entrenamiento del Club Universidad.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Cantera de Pumas recibirá a selecciones clasificadas a fase final del Mundial

Pumas sí tomará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que ya está a unas semanas de comenzar, pues se confirmó que la cantera servirá como sede de entrenamiento para las selecciones nacionales que clasifiquen a las instancias finales del torneo.

El doctor Luis Raúl González, presidente del Club Universidad, reveló que durante un mes la cantera será sede de los entrenamientos. Aún se desconoce cuáles serán, pues las instalaciones recibirán a los combinados que participen en los dieciseisavos de final y octavos de final y que tendrán como sede el Estadio Banorte.

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"Pumas va a ser sede un mes para entrenamientos de selecciones, todavía no sabemos cuáles", dijo González ante los medios de comunicación y agregó que es algo destacado porque "representa prestigio, sello de calidad, visibilidad, reconocimiento de la calidad", expresó.

NUEVAS INVERSIONES LLAMARON LA ATENCIÓN DE LA FIFA

El presidente de Pumas también resaltó que se realizaron inversiones importantes en la cantera como en diferentes rubros y que esos gastos bien dirigidos llamaron la atención de la FIFA para considerarlos como sede de entrenamiento.

En la Ciudad de México se disputará un partido de dieciseisavos de final, el cual podría jugar México si clasifica como primer lugar de su grupo. De modo que la cantera de Pumas recibiría al rival de la Selección Mexicana.