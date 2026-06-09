Canadá 2026 Canadá nombró a Jayden Nelson como el reemplazo de Marcelo Flores en el Mundial 2026 El entrenador Jesse Marsch eligió al jugador con el que cerró su plantel para disputar la justa mundialista.

Por: Antonio Maldonado Síguenos en Google

Video Canadá nombró a Jayden Nelson como reemplazo de Marcelo Flores para el Mundial

La selección de Canadá confirmó la baja del extremo mexicano, Marcelo Flores, de su convocatoria para la Copa del Mundo debido a la lesión que sufrió hace unas semanas con Tigres, por lo que eligieron a J ayden Nelson como su reemplazo.

A través de sus redes sociales oficiales, la escuadra de la hoja de maple confirmó la baja de Flores para abrirle paso al extremo que milita en el Austin FC, cerrando así el plantel con el que el entrenador Jesse Marsch jugará el Mundial.

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Después de la lesión que sufrió el futbolista felino en la Final de la Concachampions contra Toluca, se le realizaron estudios y se confirmó que se trató de una ruptura de ligamento cruzado anterior, dolencia que le impedirá cumplir su sueño de jugar un Mundial.

Hay que recordar que este tipo de lesiones es de las de mayor gravedad en los futbolistas, por lo que su recuperación va, en promedio de los 7 a los 9 meses, para evitar cualquier posibilidad de recaída.

¿Quién es Jayden Nelson?



El futbolista tiene 23 años de edad y actualmente se desempeña en el Austin FC de la MLS, en donde poco a poco ha ido demostrando sus cualidades, las cuales lo llevaron a la Selección de Canadá, recibiendo una oportunidad única.

¿Cuándo debutará Canadá en el Mundial 2026?