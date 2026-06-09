    Brasil 2026

    Guimaraes elogia a Marruecos, el primer rival de Brasil en el Mundial 2026

    El jugador brasileño, al mismo tiempo destacó la calidad del cuadro amazónico dirigido por Carlo Ancelotti.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Guimaraes le echa flores a Marruecos, primer rival de Brasil en el Mundial 2026

    Bruno Guimaraes no se anduvo con medias tintas al hablar del primer rival de Brasil en el Mundial 2026 y lo elogió por su calidad. Además, de destacar la importancia del debut en una Copa del Mundo.

    "Para ser honesto, los veo muy bien. Creo que es de las mejores generaciones que han tenido. Tenemos todo el respeto. Va a ser un partido difícil, pero espero que podamos jugar nuestro mejor futbol y vencer", aseguró el mediocampista del Newcastle.

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    Pero de inmediato recordó también la calidad del equipo que dirige Carlo Ancelotti y la confianza que han adquirido tras las victorias en los juegos amistosos ante Panama (6-2) y Egipto (2-1).

    " Tenemos mucha confianza, y más después de los dos amistosos, con dos victorias y buenas actuaciones tanto en lo individual como en lo colectivo. Sabemos que cuando comienza la Copa del Mundo todos olvidan lo que pasó antes, entonces sabemos que el debut es muy importante".

    Brasil debutará en el Mundial 2026 el sábado ante Marruecos, en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey.

    Después jugará ante Haití el 19 de junio en Filadelfia y finalmente cerrará su actividad del Grupo C ante Escocia en Miami.

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