Brasil 2026 Allison se quita presión al no ver favorito a Brasil, en la Copa del Mundo El guardameta de la selección amazónica asegura que es positivo que Brasil despierte ‘dudas’ en la Copa del Mundo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Allison ve el lado bueno al ver a un Brasil con ‘dudas’!

El guardameta de la Selección brasileña, Allison Becker, c onsideró positivo que el cuadro amazónico despierte ‘algunas dudas’ previo al debut en la Copa del Mundo, el próximo sábado ante Marruecos.

El representativo que dirige Carlo Ancelotti enfrenta críticas por su juego irregular, por no haber ganado el título desde 2002 y por contar con una generación con menor talento a las anteriores.

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"Es bueno que la selección llegue con dudas, porque también ha pasado en otras ocasiones. El equipo actual tiene unas características diferentes a las (selecciones) de otras épocas", dijo el arquero del Liverpool.

"Lo más importante es cómo nos enfrentamos a esto ahora, cómo nos sentimos ahora, en lo que nos estamos convirtiendo como equipo, y esperamos que eso se traduzca en un buen resultado en este partido contra Marruecos", agregó.

Brasil y sus antecedentes

Antes de cada Mundial, en Brasil suelen recordarse los casos de los equipos que ganaron las estrellas en 1994 y 2002, que al igual que el combinado actual atravesaron caminos tormentosos durante el clasificatorio sudamericano.

Brasil comenzará la búsqueda de la sexta corona seguramente sin Neymar, quien todavía no entrena junto a sus compañeros en Estados Unidos debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

No te pierdas el partido entre Brasil ante Marruecos el próximo sábado a las 16:00 horas en el Centro de México.