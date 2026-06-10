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    Raphinha elogia a Vinicius Jr.: “Ayudará a darle la sexta Copa del Mundo a Brasil”

    Por:
    Wendy Granados
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    Video Raphinha elogia a Vinicius Jr. “Ayudará a darle la sexta Copa del Mundo a Brasil”.

    La Selección de Brasil está a pocos días de debutar en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. El conjunto verdeamarela enfrentará a Marruecos el próximo 13 de junio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey y previo a este compromiso Raphinha aseguró que el equipo continúa analizando cada detalle para llegar en las mejores condiciones al encuentro.
    “Aún estamos viendo algunas jugadas, fortalezas y puntos débiles donde podríamos tener mayor facilidad para poder afrontar este partido”, mencionó el delantero en conferencia de prensa.

    La experiencia de Carlo Ancelotti ayudará a Brasil

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    Por otra parte, el futbolista del FC Barcelona elogió la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de Brasil, destacando la experiencia y trayectoria del estratega italiano, quien hizo historia al convertirse en el primer entrenador extranjero en dirigir a La Canarinha.
    “Creo que la historia que escribió dentro del futbol es algo admirable. No solo para las personas con las que trabaja, también para los adversarios. Siempre que tuvimos un juego contra el Real Madrid en España el cuidado siempre era de 100% y enfrentar a un entrenador como él con la historia que tiene y la capacidad técnica… él sabe hacer que su equipo juegue”, expresó.

    Vinicius Jr. ayudará a darle a Brasil la sexta Copa del Mundo


    Raphinha también tuvo palabras de reconocimiento para su compañero Vinicius Jr., a quien considera una pieza fundamental en las aspiraciones de Brasil para conquistar su sexto título mundial.
    “Hay varios jugadores muy buenos y experimentados. Vini no es tan mayor pero su experiencia y logros en el futbol lo convierten en una persona que puede resolver un partido de la Copa del Mundo y ayudarnos a traer la sexta copa; yo me incluyo en ese grupo”, sentenció.

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