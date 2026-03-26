    Mundial 2026

    Bolivia vs. Surinam: Horario y dónde ver juego de repechaje intercontinental del Mundial 2026

    El Estadio Monterrey aguarda a las selecciones que sueñan con el Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Por medio boleto al Mundial 2026! Así puedes ver el Bolivia vs. Surinam

    Las selecciones de Bolivia y Surinam se enfrentan por el sueño de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que México, Estados Unidos y Canadá celebrarán este verano.

    Monterrey, una de las tres sedes del Mundial 2026 en México, tendrá el honor de albergar el juego de Repechaje Intercontinental que otorgará un boleto para el certamen mundialista.

    PUBLICIDAD

    La cita es el próximo jueves 26 de marzo en punto de las 4pm, hora del centro de México, y 6pm del Este. Podrás ver el juego EN VIVO por TUDN y ViX exclusivamente si te encuentras en México.

    La selección sudamericana no asiste a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, pero su nivel mostrado en las eliminatorias de la CONMEBOL le permite soñar con volver al certamen en este verano.

    Por su parte, Surinam sueña con lograr su primera participación en una Copa del Mundo de la FIFA.

    BOLIVIA VS. SURINAM: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO REPECHAJE INTERCONTINENTAL MUNDIAL 2026

    El ganador del juego entre Bolivia y Surinam avanzará al compromiso ante Irak, a jugarse el martes 31 de marzo, que definirá a la selección que irá al Mundial 2026.

    El equipo que salga victorioso de este cruce será acomodado en el Grupo I con Francia, Noruega y Senegal.

    Bolivia vs. Surinam

    • Jueves 26 de marzo
    • Estadio Monterrey
    • 4pm (centro de México)
    • 6pm ET
    • TUDN y ViX (exclusivo México)

    Irak vs. ganador de Bolivia/Surinam

    • Martes 31 de marzo
    • Estadio Monterrey
    • Horario TBA
    • TUDN y ViX (exclusivo México)
    Relacionados:
    Mundial 2026BoliviaSurinam

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX