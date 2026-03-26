Mundial 2026 Bolivia vs. Surinam: Horario y dónde ver juego de repechaje intercontinental del Mundial 2026 El Estadio Monterrey aguarda a las selecciones que sueñan con el Mundial 2026.

Video ¡Por medio boleto al Mundial 2026! Así puedes ver el Bolivia vs. Surinam

Las selecciones de Bolivia y Surinam se enfrentan por el sueño de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que México, Estados Unidos y Canadá celebrarán este verano.

Monterrey, una de las tres sedes del Mundial 2026 en México, tendrá el honor de albergar el juego de Repechaje Intercontinental que otorgará un boleto para el certamen mundialista.

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La cita es el próximo jueves 26 de marzo en punto de las 4pm, hora del centro de México, y 6pm del Este. Podrás ver el juego EN VIVO por TUDN y ViX exclusivamente si te encuentras en México.

La selección sudamericana no asiste a una Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, pero su nivel mostrado en las eliminatorias de la CONMEBOL le permite soñar con volver al certamen en este verano.

Por su parte, Surinam sueña con lograr su primera participación en una Copa del Mundo de la FIFA.

BOLIVIA VS. SURINAM: HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO REPECHAJE INTERCONTINENTAL MUNDIAL 2026

El ganador del juego entre Bolivia y Surinam avanzará al compromiso ante Irak, a jugarse el martes 31 de marzo, que definirá a la selección que irá al Mundial 2026.

El equipo que salga victorioso de este cruce será acomodado en el Grupo I con Francia, Noruega y Senegal.

Bolivia vs. Surinam

Jueves 26 de marzo

Estadio Monterrey

4pm (centro de México)

6pm ET

TUDN y ViX (exclusivo México)

Irak vs. ganador de Bolivia/Surinam