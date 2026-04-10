Mundial 2026 Katia Itzel no se ve en desventaja para el Mundial: "He tenido pruebas de fuego" La árbitra profesional hará historia en la próxima Copa del Mundo y no siente que no haya pasado por partidos difíciles.

Video Federación me ha apoyado para llegar al Mundial: Katia Itzel

Katia Itzel García, árbitra mexicana, hará historia al ser nombrada como una de las silbantes que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 26 y, al respecto, afirmó que no siente que no haya tenido partidos o pruebas complicadas en su carrera.

En entrevista para Línea de 4 de TUDN, Katia Itzel resaltó que ella ha tenido "pruebas de fuego" en su trayectoria, como pitarle a Francia en Juegos Olímpicos Paris 2024, entre otras competencias internacionales.

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"Es un orgullo representar a árbitras en el mundo del futbol que es tan complicado, la FMF me ha brindado herramientas suficientes para los retos que tengo en frente, dicen que apuntes a la luna y qué mayor pruebas que las que hemos tenido mundialmente, han sido pruebas de fuego, complicadas, retos complicados, Juegos Olímpicos, primera vez que FIFA abrió puertas para arbitrar juegos varoniles, a Francia, el local, con estadio lleno.

"Salimos airosas ahí, la Copa Oro también, han estado los retos importantes, el Honduras vs. Panamá, afortunadamente lo que menos se habló fue del arbitraje, también con esa escuela de arbitraje aseguramos bien la Copa Oro, las pruebas de fuego las hemos tenido, estamos preparadas y nos seguiremos preparando", agregó.

Katia Itzel García no ha pitado en la Liga MX más allá de los Cuartos de Final, pero señaló que, por el contrario, ha tenido pruebas de nivel elevado a nivel internacional, además de un buen desempeño en seminarios de FIFA para ser considerada para pitar en el Mundial 2026.