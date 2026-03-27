Mundial 2026 Argentina vs. Mauritania | Horario y dónde ver el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 La Albiceleste enfrentará por primera vez en su historia al combinado mauritano.



Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Rival inédito para la Albiceleste: así puedes ver el Argentina vs. Mauritania

La selección de Argentina enfrentará a su similar de Mauritania en partido amistoso l uego de la cancelación del encuentro ante España por la Finalissima.

El partido entre el Campeón del Mundo y los africanos se disputará en la Bombonera, casa de Boca Juniors, y s erá parte de dos compromisos que servirán de despedida ante su afición de cara al Mundial del 2026.

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Será la primera ocasión que Argentina enfrente a Mauritania en la historia y la albiceleste buscará mantener la balanza a su favor cuando enfrenta a selecciones africanas que es de 17 triunfos, por tres empates y tres derrotas.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ARGENTINA VS. MAURITANIA

Cabe destacar que Argentina se encuentra en el Grupo J del Mundial 2026 junto con Argelia, Austria y Jordania.

Por su parte, Mauritania quedó muy lejos de clasificar a la Copa del Mundo al quedarse en el quinto lugar de su grupo en las eliminatorias de africanas.

Cuando: Argentina vs. Mauritania se jugará el viernes 27 de marzo en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como la Bombonera.

Horario: El partido arrancará en punto de las 5:15pm del Centro de México; 7:15pm del ET, 6:15pm del CT y 4:15 del PT en los Estados Unidos.