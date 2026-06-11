Mundial 2026 Dibu Martínez apunta al debut: le retiran el yeso y podría ser titular ante Argelia El cuerpo médico albiceleste quedó conforme con la evolución del guardameta.

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

Video Dibu apunta al debut ante Argelia

La Selección Argentina recibió una noticia alentadora a pocos días de su estreno en el Mundial 2026. El cuerpo médico de la Albiceleste decidió retirarle el yeso a Emiliano "Dibu" Martínez tras los estudios realizados en las últimas horas, una señal positiva en la recuperación de la fractura sufrida en el dedo anular de la mano derecha.

De acuerdo con reportes, el arquero campeón del mundo evoluciona favorablemente y todo apunta a que será titular el próximo martes frente a Argelia, en el partido correspondiente al debut argentino en la Copa del Mundo.

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¿Qué lesión sufrió Dibu Martínez?

El guardameta sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la UEFA Europa League con Aston Villa. A pesar de la lesión, decidió disputar aquel encuentro y posteriormente evitó someterse a una cirugía debido a la cercanía del Mundial.

Desde entonces, Martínez inició un proceso de rehabilitación que incluyó trabajos diferenciados, entrenamientos sin guantes y ejercicios específicos para evitar el contacto en la zona afectada. Sin embargo, el regreso a las prácticas con guantes representa un paso importante rumbo al debut mundialista.