    Mundial 2026

    Marcos Senesi se sube al Mundial 2026 de último minuto con Argentina

    Pese a que ya estaba de vacaciones, el zaguero sudamericano se subió al Mundial en lugar de Leonardo Balerdi.

    Por:
    Antonio Maldonado
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    Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, por fin tendrá plantel completo para preparar su participación en la Copa del Mundo 2026 al anunciar la convocatoria de último momento del defensor Marcos Senesi, quien se suma a la Albiceleste a partir de hoy.

    El conjunto sudamericano sufrió la baja de Leonardo Balerdi hace unos días debido a una lesión muscular, por lo que el timonel de la Albiceleste se tomó su tiempo para elegir al reemplazo para completar su plantilla.

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    Marcos Senesi ha recibido algunas buenas noticias durante las semanas recientes, ya que concretó su fichaje con el Tottenham y ahora se sube a la convocatoria para participar en la Copa del Mundo.

    La presentación de Argentina en el Mundial 2026 será el próximo martes 16 de junio cuando se enfrenen a Argelia como parte de las hostilidades del Grupo J, en donde comparten sector con Jordania y Austria.

    La advertencia de Argelia para Argentina

    Hace unos días, el mediocampista de Argelia, Ibrahim Maza, aseguró públicamente que derrotarán a los campeones del mundo en el primer duelo de la Copa del Mundo, demostrando la confianza que tienen en tener una participación histórica.

    Video Ibrahim Maza de Argelia promete triunfo sobre la Argentina de Lionel Messi
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