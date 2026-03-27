Mundial 2026 Afición mexicana bautiza a jugador de Nueva Caledonia con el nombre de Carrasquila La afición mexicana bromeó con un jugador por el parecido con el panameño.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Afición mexicana llama "Carrasquilla' a jugador de Nueva Caledonia

Nueva Caledonia no logró la hazaña de meterse al Mundial 2026, sin embargo, se ganó el cariño de la afición mexicana tras diputar su partido de repechaje ante Jamaica.

Pero también los seguidores mexicanos aprovecharon para bromear con un futbolista del combinado de Oceanía al que ‘bautizaron’ Carrasquila por su parecido con el jugador de los Pumas.

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Al finalizar el juego contra Jamaica, Joseph Athale se acercó a una de las gradas portando una playera de la Selección Mexicana y la afición que seguía en el estadio Guadalajara comenzaron a gritarle en repetidas ocasiones “Carrasquilla, Carrasquilla, Carrasquilla”.

Esto debido al parecido que tenía con el futbolista panameño, en especifico por su peculiar peinado.

El jugador de Nueva Caledonia no entendió la referencia, pero agradeció la ovación de los aficionados mexicanos.

NUEVA CALEDONIA SE PONE LA DE CHIVAS

El jugador del combinado de Caldonia, Joris Keno, también sorprendió a ponerse una playera de las Chivas tras la eliminación ante Jamaica.