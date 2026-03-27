    Mundial 2026

    ¡Futbolista de Nueva Caledonia se pone la playera de Chivas!

    Tras eliminación de su selección, Joris Kenon, se queda solo en la banca con la playera del Rebaño Sagrado.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Futbolista de Nueva Caledonia se pone la playera de Chivas tras la eliminación del repechaje mundialista

    Al finalizar los 90 minutos de juego, Jamaica derrotó 1-0 a Nueva Caledonia para dejarlos sin oportunidad de avanzar a la Copa del Mundo 2026. Por un lado, todo era felicidad, del otro lado la tristeza.

    Llamó la atención que e l jugador Joris Kenon, se fue a la banca del estadio de Guadalajara y alguien le obsequió la playera del Rebaño Sagrado. Con el rostro desencajado y sus zapatos en las manos, no daba crédito a lo que había ocurrido a lo largo del encuentro.

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    La afición realizó una buena entrada para presenciar este compromiso de Repechaje Intercontinental e incluso apoyó a la Selección de Nueva Caledonia. Cada llegada del representativo fue ovacionada por el público.

    Incluso en un cobro de tiro de esquina, en la recta final del partido, hizo que los asistentes se pusieran de pie para pedir el empate a Nueva Caledonia, situación que nunca llegó.

    Jamaica mantiene sueño mundialista

    Jamaica sigue con la posibilidad de obtener un boleto a la Copa del Mundo y el representativo de Nueva Caledonia regresa a casa, tras un largo viaje de miles de kilómetros.

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