El documental ‘Long gone summer’ , sobre la carrera de jonronero de Sammy Sosa y su lucha contra Mark McGwire por el récord de vuelacercas en la MLB puede ser el que ayude a cambiar la forma en que el público percibe al pelotero dominicano.

“Espero que haga eso”, comentó con melancolía, “Espero me abra más las puertas para (seguir ) viviendo mi vida”.

Este capítulo en la historia del beisbol donde uno de los duelos por batir un récord de larga permanencia de jonrones en la MLB, llevó a Sosa a lograr 66 y a McGwire 70, es muy controvertido, porque a ambos peloteros se les vinculó con el uso de drogas para mejorar el rendimiento. No fueron los únicos en ese periodo, pero esa lucha por batir el récord de Roger Maris, se notó entre los aficionados.

The New York Times publicó un reporte en 2003 donde se declaró que Sammy Sosa había arrojado positivo por una prueba de drogas en la MLB, cosa que el dominicano siempre negó y siete años después, Mark McGwire admitió haber usado esteroides, incluso en la temporada 1998.

Si se es legítimo ó no, Sammy deja claras las cosas para quienes puedan no estar de acuerdo con ello. “Los números están ahí. Los números no mienten.”