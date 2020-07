Nick Markakis declina jugar la temporada 2020 de la MLB

Nick Markakis , jardinero de los Atlanta Braves , ha decidido no participar en la temporada 2020 de la MLB al no encontrar las condiciones propicias para que se lleve a cabo la campaña en medio de la pandemia de coronavirus que continúa expandiéndose en Estados Unidos.

Este es el segundo pelotero de los Braves que declina jugar este año, convencido por su compañero, Freddie Freeman, quien dio su anuencia para que se hiciera público que fue positivo a la prueba. "Eso me abrió los ojos. No se escuchaba bien”, declaró Markakis para The Atlanta Journal Constitution.