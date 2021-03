José Quintana y su objetivo en los Angels: "Ganar lo es todo"

"En la parte del pitcheo debemos de hacer las cosas bien, si eso se complementa vamos a tener mucho éxito. Es por eso que quise venir aquí, esperemos que la racha negativa de no ir a Playoffs se acabe este año", comentó en entrevista con Daniel Schwartzman de TUDN.

A su 32 años, José Quintana menciona que no deja de aprender en el diamente y sobre todo cuando llegas a un equipo donde milita Mike Trout , el mejor de la liga, según el colombiano.

"Muy bien por ellos, sobre todo por Urías, creo que dejó muy en claro la clase de lanzador que puede llegar a ser. No tengo dudas de que puede ser un muy buen abridor, no entiendo todavía por qué al final no le han dado ese rol a plenitud.