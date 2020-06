MLB no ha trabajado lo suficiente en el tema de la salud

Las Grandes Ligas no han llegado a ningún acuerdo con sus jugadores para iniciar la temporada 2020 de MLB, pero además no han trabajado lo suficiente en el aspecto de salud para evitar contagios del coronavirus .

En un informe del diario New York Daily News del domingo, se dice que los equipos de las Mayores han tenido sorprendentemente poco contacto con sus departamentos de salud locales sobre el posible comienzo de la temporada 2020.

Varios líderes de salud también expresaron su preocupación por los protocolos que MLB planea implantar, o la falta de ellos. Según los informes, la liga no planea evaluar a los jugadores todos los días.

Agrega que "cada vez que abandonas el complejo y estás cerca de otras personas, puedes estar expuesto al virus. Entonces, creo que, nuevamente, tres veces a la semana, no sé de dónde proviene la lógica o las pautas para eso".

Debido a lo anterior no está claro si las Grandes Ligas no tienen los medios para hacerlo o si los funcionarios simplemente no creen que sea necesario, otro tema más en medio de la tensa negociación entre MLB y el sindicato para poner en marcha una temporada que debió ahber comenzado el 26 de marzo pero la pandemia de COVID-19 lo impidió.