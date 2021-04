Dijo que antes de dar positivo recibió la primera dosis de una de las vacunas de dos dosis, y que no sabe cómo se contagió el virus: "Me sentí muy bien todo el tiempo, y me siento muy bien ahora. Y me siento feliz de estar de regreso. No importa si te vacunaste o no, no es bueno enterarte que diste positivo. Nadie lo quiere. Y para colmo, tienes que estar alejado del equipo durante 10 días. Así que estaba deseando que pasaran esos 10 días para volver al campo y jugar".