Sergio Romo luce entusiasmado tras fichar con los Oakland Athletics

A días del Opening Day de la MLB, el pitcher mexicano Sergio Romo se dice entusiasmado por su nuevo comienzo en los Oakland Athletics, donde espera mucha competencia y buena vibra, a pesar de haber sido rival durante muchos años.

"Me han recibido muy bien aquí, me han aceptado. Me siento a gusto con el estilo de aquí, muy a gusto con estos tipos de manager también del modo que me han hablado y las ideas que me han dicho.

"Ando bien contento, confiado, entrando con mucha fe, no nada más en mi habilidad de poder seguir jugando este juego sino en mis habilidades para seguir aprendiendo de uno mismo, de seguir mejorando en esta etapa de mi carrera. Mi cuerpo ahora me responde de otras maneras, ahora me habla otro idioma y todavía voy aprendiendo cómo hablar ese idioma y voy mejorando y no sé cuánto me queda, eso no te lo puedo decir, solamente mi brazo y Dios saben eso".

Los Athletics han sido un equipo sólido en la MLB, lo que les ha permitido calificar a postemporada desde algunos años. Romo confiesa que hasta el momento no sabe cuál será su papel dentro del equipo.

"No me han dicho que ya han decidido como me van a utilizar, pero las ideas que me han dicho que traen que han pensado también dependen de los otros que van a estar en el bull pen".

Sobre su compatriota Julio Urías, campeón de la Serie Mundial, Sergio Romo solo tuvo elogios, ya que asegura que el lanzador de los Dodgers se tiene bien merecido todo lo que le ha pasado en su carrera.

"Orgulloso de ser mexicano y como hermano, conociendo también su trayectoria no todo fue bueno ni fácil, si ha logrado mucho. Viendo todos las fotos que han pintado con Julio y la bandera de México eso me ha dado demasiado orgullo.

"Ese loco trabaja duro, ese güey tiene la mente bien puesta, es bien humilde y él sabe de dónde viene quienes lo han apoyado. Hay razones por las que ha llegado hasta donde ha llegado, y por eso me ha dado mucho orgullo, es el mejor mexicano en el planeta ahorita".