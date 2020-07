David Price dice que no jugará en la MLB; Mike Trout está en duda

David Price lanzador de Los Angeles Dodgers decidió que no jugará en la temporada 2020 de la MLB debido a la pandemia de coronavirus.

“Luego de discutirlo con mi familia, he llegado a la conclusión de que lo mejor para mi salud es que no juegue.Pido disculpas y estoy motivado para representar al equipo el próximo torneo”, escribió Price en su cuenta de Twitter.

En tanto, Mike Trout, MVP de la Liga Americana , dijo que aún no ha decidido si participará en la temporada de la MLB a partir de finales de mes a causa del coronavirus.

Algunos beisbolistas, como Ryan Zimmerman y Joe Ross del vigente campeón, Nacionales de Washington, ya han anunciado que no participarán en la temporada, que arrancará el 23 o 24 de julio con partidos a puerta cerrada y un calendario reducido a 60 juegos.

"Creo que lo más importante es que, en estas próximas semanas, si doy positivo, es mi primer hijo, y tengo que estar allí", subrayó. "Si doy positivo, los doctores me han dicho que no puedo ver al bebé durante 14 días. Jess no verá al bebé durante 14 días si ella da positivo. Estaremos muy molestos".