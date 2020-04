Joakim Soria anhela el regreso a la actividad y apoya a su gente

"Nos hemos dado a la tarea de ser un rayito de luz en medio de tanta oscuridad, con un programa en el que estamos donando un peso por cada peso que la gente done hasta llegar a los 3 millones, a través de la Fundación Pape y Acereros de Monclova", comentó Soria. "Estamos apoyando la zona de Monclova y Frontera pero también con Jaime García haremos lo mismo en Reynosa para que los lugares de los que somos se vean beneficiados".

Soria hizo un llamado a quienes económicamente están en posibilidades de contribuir desde su lugar en la sociedad y que no se queden de brazos cruzados, haciendo una especie de 'revire' a otros deportistas para que pasen del estado pasivo al activo y aporten.

"En México no solo tenemos beisbolistas, también tenemos muchos futbolistas, gente del futbol americano, artistas, gente que puede contribuir y no olvidarse de dónde viene y apoyar, hacernos presentes", respondió.

Acerca de la obligada pausa que está causando la pandemia no solo al beisbol de las Ligas Mayores sino en general al mundo, el monclovense mencionó que solo resta seguir al pendiente de las indicaciones que reciban del club, en este caso de los Oakland Athletics , y con paciencia seguir intentando mantenerse en forma.

Soria, con experiencia de 12 años en la Gran Carpa, ressalta que es importante darle un escape a la gente para que no solo consuman tragedias y malas noticias y que si deben regresar al beisbol sin público, que aunque no es lo ideal, porque el beisbol es un espectáculo, pero dadas las circunstancias no despreciarían hacerlo de ese modo.