¿Cuánto mide José Altuve vs. Yeferson Soteldo? La diferencia de estatura de los jugadores de MLB y MLS

Antes había una creencia general que decía que pelotero bajito que conectaba un fly era un out por regla. Había prejuicios con los beisbolistas que no midieran más de 1.70 mts, pues una buena estatura siempre ha sido creída como una vara importante a la hora de medir el rendimiento posterior de un deportista. En el beísbol y en el futbol José Altuve vs. Yeferson Soteldo han roto paradigmas.